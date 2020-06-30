金管局公布，5月未償還按揭貸款總額按月增加0.6%，至15,021億港元；按揭貸款拖欠比率輕微上升至0.04%，經重組貸款比率維持於接近0%。

月內新申請貸款個案按月增加38.4%，至15,019宗，創過去一年新高；新批出的按揭貸款額按月增加26%，至410億港元。當中，涉及一手市場交易所批出的貸款增加11.2%，至65億港元；涉及二手市場交易所批出的貸款增加37.6%，至285億港元；而涉及轉按交易所批出的貸款，則減少0.1%，至59億港元。

同月，新取用按揭貸款額按月增加36.4%，至236億港元。以香港銀行同業拆息（HIBOR）作為定價參考的新批按揭貸款所佔比例，由4月的90.5%上升至5月的91%；以最優惠貸款利率（P）作為定價的新批按揭貸款所佔比例，由4月的6.4%下降至5月的5.7%。

中原按揭董事總經理王美鳳表示，雖然失業率(3月至5月)上升至5.9%逾15年新高，但超過3個月的住宅按揭拖欠比率僅微升0.01百分點至0.04%，升幅相當溫和，樓按拖欠比率仍處極低水平，反映在樓按措施管理下，按揭人士的供款能力及防守力提高。最近本地疫情緩和，經濟開始改善，料拖欠比率仍會處於甚低水平。

她又指，隨著5月疫情穩定緩和，用家趕在樓價反彈前吸納二手巿場，從而推動貸款增長，而發展商推盤步伐回復，新批一手物業按揭貸款重拾動力，但受銀行縮減按揭優惠影響，轉按市道仍然疲弱。