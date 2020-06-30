金發局今發表研究報告，就粵港澳大灣區相關的金融服務提出建議，其中包括推動聯通大灣區支付轉賬基礎設施、提升遠程跨境開戶的便利程度等。大灣區工作小組成員李建英表示，建議將本地支付工具「轉數快」擴展至大灣區，透過類似「大灣區轉數快」提升跨境支付結算效率。

他續指，由於「轉數快」不單是銀行跨銀行轉賬工具，它同時能提供跨系統轉賬服務，即變相用戶或機構不再需要使用其他傳統的結算系統通道，例如環球同業銀行金融電訊協會（SWIFT），認為未來落實機會非常大。他又認為，目前跨境匯款每人每天8萬元人民幣的限額不能滿足居民的支付需求，因此建議與內地相關機構協調，逐步提升或取消每日跨境匯款限額。

金發局又建議，可提升大灣區遠程跨境開戶的便利程度，擴闊港人開立內地銀行賬戶類別；以及推動跨境物業的按揭貸款服務，協調內地相關機構，通過擴大試點的形式，逐步統一並明確香港金融機構在大灣區內進行不動產抵押登記的操作流程；發展大灣區內的跨境保險業務，落實保險業在大灣區內設立服務中心，及將投資類別的保險產品納入「理財通」考慮。

人行及港澳金管局昨聯合公布「跨境理財通」業務試點框架。李又指，首批試點南下產品或將會以結構清晰簡單及低風險為主，包括分銷銀行評為中低風險的公募基金、香港證監會認可的債券公募基金、交易所買賣基金（ETF）、貨幣基金等產品。

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