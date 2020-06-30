金管局：5月港元存款按月升0.1% 美元存款跌0.9%
文章日期：2020年6月30日 17:54
人大於今年5月下旬宣布計劃頒布「港區國安法」，市場頻頻傳現走資潮。金管局公布最新貨幣統計數字，5月港元存款錄得6.92萬億元，按月微升0.1%；而美元存款則錄得5.17萬億元，按月跌0.9%；人民幣存款為6949億元人民幣，按月升6.2%。
據統計數據顯示，整體存款總額錄13.85萬億元，按月跌0.3%；外幣存款總額錄6.94萬億元，按月跌0.6%；而跨境貿易結算的人民幣匯款總額為5215億元人民幣，按月減少187億元或0.03%。金管局指，存款變動受多項因素影響，包括利率走勢、市場集資活動及資金的配置等，因此存款總額按月出現波動屬正常現象，另據最新數據，存款總額於6月份首三周有所回升。
數據又顯示，5月份貸款與墊款總額為10.7萬億元，按月跌0.3%，其中在香港使用的貸款（包括貿易融資）及在香港境外使用的貸款分別按月跌0.2%及0.5%。金管局稱，由於港元存款上升而港元貸款下跌，港元貸存比率由4月底的88.7%，下降至5月底的88.4%。
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