瑞士聯合銀行發布2020年投資展望，董事總經理兼亞洲首席投資策略師陳祖傑（Anthony Chan）表示，「港區國安法」今早於全國人大常委會會議上通過，雖然引起不少迴響，但由於未有實際內容，加上市場早已料及條例將會通過，故未對股市做成衝擊，今日恒指亦見上升。

未來他仍看好港股前景，因在中美貿易磨擦升溫下，以致更多中概股、科技股來港第二上市。而且中國內地及香港在控制新冠肺炎疫情奏效，故有利兩地股市前景。惟投資者仍需留意中美貿易磨擦升溫及第二波疫情在內地爆發的影響。雖然疫情引致市場出現不穩，但同時做就投資機會，如受惠疫情的線上科技板塊及5G板塊。

亞洲證券研究總監Kieran Calder則表示，疫情引致多國封鎖，亞洲國家(日本除外)股票由高位回落20%，不過疫情受控，數據顯示年內僅跌5%。他較看好內地線上娛樂及線上消費板塊，因疫情引致市民留在家中消費或玩線上遊戲，都提高相關板塊行業盈利。此外，由於線上用戶上升，都加速對5G及半導體需求。Anthony 補充，疫情改變了人們日常生活習慣，以及中國要推動經濟增長，故料相關板塊會長遠受惠。

亞洲固定收益研究主管Anitza Nip則表示，現時看好中國高收益債特別是房地產類別，因內地重啟經濟，加上有國策支持房地產穩定。她偏好BB評級以上債券，尤其是一些較知名的房地產公司。在挑選時亦會留意公司是否有足夠的現金流、是否有高流動性，以及在海外是否有業務亦為考慮因素。

記者：黃清瑤

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