綜合多份澳門傳媒報道，金沙中國（1928）總裁王英偉表示，下半年博彩業的前景需視乎一般旅客何時能夠訪澳，很希望粵港澳三地能夠落實「旅遊氣泡」，令旅客能夠在區內自由流動，並越早越好。集團亦會繼續投資倫敦人項目，並會提供折扣去支持本地遊。

他指出，金沙陸續推出新項目，當中包括最近開業的teamLab，涉及投資2500萬美元，雖然營運成本很高，但是會爭取收支平衡，並最少維持營運2至3年。單是在6月20至21日周末，已經接待3000名訪客。

至於原定本季開幕並針對高端市場的四季名薈，他說，正進行內部試營運。在續牌方面，他認為，該集團認為六家博企各具優勢，不怕競爭，金沙更在過去15年在澳門投資500億美元，單是倫敦人的投資已達20億美元。倫敦人的賭場將於9月開始投入運作，維持供應450張賭枱及2000部角子機。整個項目預期在2020至2021年開業，大部份工程已完成。他強調，在疫情期間，金沙並沒有裁員及減薪。除了繼續聘用本地勞工之外，亦會繼續靠外勞作為輔助。

記者：陳偉燊

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