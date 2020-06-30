香港零售銷售連跌16個月。政府統計處公布，香港5月零售業總銷貨值臨時估計為268億元，按年跌32.8%，跌幅大於市場預計的31.8%。首5個月計，總銷貨價值臨時估計就跌34.8%。扣除其間價格變動後，5月零售業總銷貨數量的臨時估計按年跌33.9%，首5個月總銷貨數量臨時估計較按年跌36.5%。

按零售商主要類別銷貨價值的臨時估計由高至低計，5月百貨公司銷貨價值跌37.8%；食品、酒類飲品及煙草跌17%；其他未分類消費品下跌22.5%；服裝下跌35.6%；電器及其他未分類耐用消費品跌5.1%；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物下跌69.7%；藥物及化妝品下跌62%。

民生類別產品繼續錄得升幅，5月超級市場貨品的銷貨價值按年升7.3%；傢具及固定裝置升6.5%；新鮮或急凍魚類及禽畜肉類升18.5%；新鮮蔬果升11.6%。

政府發言人指出，訪港旅遊業依然停頓，加上就業和收入狀況欠佳，5月零售銷售按年繼續大幅下跌。不過本地疫情趨穩，政府放寬社交距離措施，跌幅較4月份進一步收窄。由於勞工市場情況嚴峻，以及旅遊限制持續，零售業經營環境依然困難。

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