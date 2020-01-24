中國6月製造業PMI勝預期，人大亦如預期通過港區國安法，恒指高開166點後，早市曾升最多297點，午後曾倒跌最多29點，低見24271點，收市升125點或0.52%，報24427點，成交金額1224億元，較上日減少7.92%；國指跌0點或0.01%，報9758點。

走勢上，續失守10天線(24541.3點)及20天線(24515.68點)。

銀娛（0027）升3.84%，收報52.75元，是升幅最大的藍籌，中海外（0688）跌3.1%，收報23.45元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）升2.59%，收報498.6元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻70點；工行（1398）跌1.05%，收報4.7元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低11點。

恒指過去半年累跌13.35%或3762點，表現最佳的是中生製藥（1177），累升33.94%，其次為騰訊（0700）及港交所（0388），分別升32.7%及30.4%。而表現最差的是太古（0019），累跌43.2%，其次為聯通（0762）及匯控（0005），分別跌42.9%及40.5%。

國指過去半年累跌12.62%或1409點，表現最佳的是比亞迪（1211），累升54.05%，其次為中生及騰訊，分別升33.9%及32.7%。而表現最差的是聯通，累跌42.9%，其次為中國太平（0966）及中石油（0857），分別跌35.7%及34.2%。

人大通過港區國安法，港交所（0388）曾升最多3.81%，高見332.2元，創上市新高，而收市報330元，升3.13%，亦創收市價計新高，連升3日，累升12.2元。

騰訊同樣創收市價新高，收報498.6元，升2.59%，連升2日，累升13.6元，今日高位為500元，未突破6月24日的高位505元。

壹傳媒（0282）曾跌最多5.43%，低見0.087元，創上市新低，不過收市轉升，收報0.095元，升3.26%。

翠華（1314）公布業績，全年蝕3.17億元，去年同期賺474.1萬元，收報0.315元，無升跌。

大快活全年少賺66%，末期息派50仙，收報17.32元，升2.48%。

藥明生物（2269）折讓約7.87%配股，所得部份將用於與建新冠等項目設施。收報141.8元，跌4.6%。

耀才（1428）公布全年純利4.7億元，按年升6.8%，派末期息每股28仙。另外，為慶祝「上市十周年」，派發一次性特別股息每股普通股80仙。收報1.52元，升15.1%。

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