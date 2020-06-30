評級機構惠譽將中國今年經濟增長預測由0.7%上調到1.2%，認為中國的經濟在5月份保持穩健復蘇，惠譽又指，這是長期以來首次對中國經濟預測作出上調舉動。

不過，惠譽預計今年全球GDP將下降4.6%。惠譽首席經濟學家Brian Coulton表示，過去一個月全球經濟活動漸見改善的跡象變得更加明顯，正走出疫情帶來的衰退低谷。不過疫情二次爆發的風險及新封鎖措施令經濟復蘇步伐中斷的可能性仍然很高。

惠譽又指，美國近期經濟數據有改善，預計美國今年GDP倒退5.6%，但仍預期第二季經濟將下降9.9%，而且近期每天新增病例的增加，會增加美國經濟下行風險。

另外，中國銀行研究院發布第三季中國經濟金融展望報告指出，中國進入第二季的疫情防控取得成果，持續推進復工復產和復商復市，經濟呈全面恢復態勢，預計第二季GDP增長2.8%左右；下半年雖然面臨更多變數，但預計經濟將持續恢復和好轉，第三季增長5.2%左右，全年增長2.5%左右。

記者：陳子凌

其他報道：

兩市午後續揚 滬指曾逼3000點大關

翠華：中國業務3月底起明顯反彈 港澳亦回暖

Chickeeduck據報已被終止愉景新城分店租約

華南城指地攤經濟為商戶增加收入

【有片：選股王】雅生活獲准配股可助改善資產負債表 中線利股價表現

翠華全年蝕3.17億元 不派息

通過港區國安法 恒指升215點 港交所再創新高 科技、醫療股破頂

人大全票通過港區國安法 壹傳媒半日跌至上市新低

大快活全年少賺66% 末期息派50仙