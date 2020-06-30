港股在上半年最後一個交易日反彈，恒指高開後最多升297點、高見24598點回順，半日收報24516點，升215點或0.89%。大市半日成交597億元。

上半年累升約三成，藍籌股中表現居前的騰訊（0700）、港交所（0388）早市升約3%，中生製藥（1177）靠穩。醫療、醫藥、研發平台或生物科技股繼續受捧，錦欣（1951）、維亞（1873）、先健（1302）升逾一成。石藥（1093）升逾2%。濠賭及消費股做好，銀娛（0027）升4%，青島啤（0168）、李寧（2331）升近4%。個別科網股表現強勁，金蝶（0268）大漲7%。中興通訊（0763）、華虹（1347）升2%、3%。不過，物管股、內房及光伏風電股等今早有沽壓。

據瑞銀報告，雅生活（3319）獲中證監發行H股新股，最多佔擴大後股本6.5%。雅生活今早挫半成。倘若公司配股，或對股價會造成壓力，但有助改善資產負債表及未來進一步擴張，中線有利股價表現。走勢上，雅生活跌至近月區間底部約39元水平，失守或要試37元，屆時可小注吸納。

劉思明

明報資深評論員