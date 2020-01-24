恒指今早在內地PMI上升帶動，高開166點，人大通過港區國安法後，恒指升最多297點，低位升127點，半日升215點或0.89%，報24516點，成交金額597億元；國指升60點或0.62%，報9818點。

銀娛（0027）升3.64%，收報52.65元，是升幅最大的藍籌，中海外（0688）跌1.65%，收報23.8元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）升2.8%，收報499.6元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻75點；友邦（1299）跌0.62%，收報71.95元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低15點。

在美國撤銷香港特殊待遇後，人大通過港區國安法，港交所（0388）曾升最多3.81%，高見332.2元，創上市新高，半日升3.19%，收報330.2元，暫時連升3日，累升12.4元。

相反，壹傳媒（0282）曾跌最多5.43%，低見0.087元，創上市新低，壹傳媒收報0.089元，跌3.26%。

另外，國泰（0293）亦續尋底，今早曾跌最多1.6%，低見7.36元，是2009年3月17日7.28元後最低，收報7.51元，升0.4%。

科技、醫療股續有炒作，以下股份均創上市新高。包括金山軟件（3888）收報35.6元，跌1.79%；金蝶國際（0268）收報18.14元，升6.71%；威高股份（1066）收報17.52元，升0.69%；愛康醫療（1789）收報24.95元，跌0.2%；啟明醫療（2500）收報78元，升6.19%；維亞生物（1873）收報8.71元，升16.13%；天立教育（1773）收報5.61元，升12.88%。

內地6月製造業PMI升至50.9，勝預期，萬洲（0288）升2.15%，收報6.66元；申洲國際（2313）跌0.37%，收報94.2元；創科實業（0669）跌0.98%，收報75.65元；瑞聲（2018）升0.42%，收報48元；舜宇（2382）升1.13%，收報124.8元。

藥明生物（2269）折讓約7.87%配股，所得部份將用於與建新冠等項目設施。半日收報143.1元，跌3.7%。

毛記葵涌（1716）公佈今年3月底止全年度業績，期內純利達1330萬元，按年減少14.74%，每股派末期息4.8仙，按年減少7.69%。半日收報0.57元，升7.5%。

富臨（1443）公布，截至今年3月底止全年由盈轉虧蝕6.375億元，收入亦按年跌29.4%至18.54億元；每股基本虧損49.04港仙，不派息。半日收報0.23元，跌2.1%。

新世界發展 （0017）宣布出售兩項香港非核心資產，套現共約36億元，2020年度至今合共出售超過100億元的非核心資產，並會繼續在合適時機出售非核心業務，目標金額超過150億元。新世界（2909）半日收報37.1元，升0.95%。

耀才（1428）公布全年純利4.7億元，按年升6.8%，派末期息每股28仙。另外，為慶祝「上市十周年」，派發一次性特別股息每股普通股80仙。半日收報1.54元，升16.6%。

L’Occitane（0973）公布，全年純利1.15億歐元，按年減少2%，主要由於國際財務報告準則第16號租賃會計法的名義財務開支及一次性稅務影響所致。半日收報12.9元，升3.2%。

彭博引述消息人士表示，中國正準備向其規模最大的兩間商業銀行，即工商銀行（1398）和建設銀行（0939）在今年發放牌照准許經營投資銀行業務，推出股票和債券經紀業務，以應對在中國市場開放後，與外資大行在中國21億美元的資本市場競爭。工行跌0.21%，收報4.74元；建行升1.28%，收報6.31元

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