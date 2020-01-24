國統局公佈，6月份製造業採購經理指數(PMI)報50.9，好過預期的50.5，上月為50.6。

非製造業商務活動指數從上月的53.6上升至54.4，預測為53.6；6月份綜合產出指數從上月的53.4上升至54.2。

製造業PMI分類指數方面，生產指數為53.9%，比上月上升0.7個百分點，表明製造業生產量按月繼續回升。新訂單指數為51.4%，高於上月0.5個百分點，連續兩個月回升，表明製造業市場需求繼續恢復。原材料庫存指數為47.6%，比上月回升0.3個百分點，表明製造業主要原材料庫存量降幅收窄。從業人員指數為49.1%，低於上月0.3個百分點，表明製造業企業用工景氣度略有回落。供應商配送時間指數為50.5%，雖與上月持平，但高於臨界點，表明製造業原材料供應商交貨時間有所加快。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河指，供需兩端持續回暖，市場需求得到改善，企業生產動力有所增強，價格指數上升，進出口指數均有改善，企業信心基本穩定。雖然本月PMI指數有所回升，製造業穩步恢復，但同時也要看到，不確定因素依然存在。進出口指數雖連續兩個月改善，但仍位於臨界點以下，當前海外疫情尚未得到有效控制，外部市場依然存在變數。

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