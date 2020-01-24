多間媒體報道人大常委會全票通過港區國安法，恒指今早高開166點或0.69%，報24468點，成交金額23億元；國指今早高開74點或0.77%，報9832點。

九龍倉置業（1997）升2.31%，報37.65元，是升幅最大的藍籌，中海外（0688）跌1.24%，報23.9元，是跌幅最大的藍籌，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低3點。匯控（0005）升1.8%，報36.7元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻40點。

今日多間公司公布業績，包括翠華控股（1314）開市報0.315元，無升跌、包浩斯國際（0483）開市報0.68元，無升跌、利標品牌（0787）開市報0.255元，無升跌、金利豐（1031）開市報0.68元，無升跌。

藥明生物（2269）折讓約7.87%配股，所得部份將用於與建新冠等項目設施。開市報140.8元，跌5.3%。

毛記葵涌（1716）公佈今年3月底止全年度業績，期內純利達1330萬元，按年減少14.74%，每股派末期息4.8仙，按年減少7.69%。開市報0.53元，無升跌。

專業旅運（1235）公布截至3月底的全年業績，期內收入約2.87億元，按年跌5.6%；虧損約4530萬元，2019財年則錄得虧損約1140萬元；公司決定不派息。開市報0.176元，無升跌。

富臨（1443）公布，截至今年3月底止全年由盈轉虧蝕6.375億元，收入亦按年跌29.4%至18.54億元；每股基本虧損49.04港仙，不派息。開市報0.235元，無升跌。

新世界發展 （0017）宣布出售兩項香港非核心資產，套現共約36億元，2020年度至今合共出售超過100億元的非核心資產，並會繼續在合適時機出售非核心業務，目標金額超過150億元。新世界（2909）開市報37.55元，升2.17%。

耀才（1428）公布全年純利4.7億元，按年升6.8%，派末期息每股28仙。另外，為慶祝「上市十周年」，派發一次性特別股息每股普通股80仙。開市報1.57元，升18.9%。

L’Occitane（0973）公布，全年純利1.15億歐元，按年減少2%，主要由於國際財務報告準則第16號租賃會計法的名義財務開支及一次性稅務影響所致。開市報12.4元，跌0.8%。

彭博引述消息人士表示，中國正準備向其規模最大的兩間商業銀行，即工商銀行（1398）和建設銀行（0939）在今年發放牌照准許經營投資銀行業務，推出股票和債券經紀業務，以應對在中國市場開放後，與外資大行在中國21億美元的資本市場競爭。工行（1398）無升跌，報4.75元；建行（0939）升0.8%，報6.28元。