港股ADR亦升87點 北水休市 翠華等業績
文章日期：2020年6月30日 08:59
美股向上，港股ADR亦升87點或0.36%，報24388點。個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.26%，折合報487.27元；匯控（0005）升1.43%，折合報36.57元；建行（0939）跌0.29%，折合報6.21元。
北水今日休市。美股期貨微升不足0.1%。日股升1.62%、韓股升1.31%，澳股升1.61%。
今日焦點股份可留意：
今日多間公司公布業績，包括翠華控股（1314）、包浩斯國際（0483）、利標品牌（0787）、金利豐（1031）等。
藥明生物（2269）折讓約7.87%配股，所得部份將用於與建新冠等項目設施。
毛記葵涌（1716）公佈今年3月底止全年度業績，期內純利達1330萬元，按年減少14.74%，每股派末期息4.8仙，按年減少7.69%。
專業旅運（1235）公布截至3月底的全年業績，期內收入約2.87億元，按年跌5.6%；虧損約4530萬元，2019財年則錄得虧損約1140萬元；公司決定不派息。
富臨（1443）公布，截至今年3月底止全年由盈轉虧蝕6.375億元，收入亦按年跌29.4%至18.54億元；每股基本虧損49.04港仙，不派息。
新世界發展 （0017）宣布出售兩項香港非核心資產，套現共約36億元，2020年度至今合共出售超過100億元的非核心資產，並會繼續在合適時機出售非核心業務，目標金額超過150億元。
耀才（1428）公布全年純利4.7億元，按年升6.8%，派末期息每股28仙。另外，為慶祝「上市十周年」，派發一次性特別股息每股普通股80仙。
L’Occitane（0973）公布，全年純利1.15億歐元，按年減少2%，主要由於國際財務報告準則第16號租賃會計法的名義財務開支及一次性稅務影響所致。
彭博引述消息人士表示，中國正準備向其規模最大的兩間商業銀行，即工商銀行（1398）和建設銀行（0939）在今年發放牌照准許經營投資銀行業務，推出股票和債券經紀業務，以應對在中國市場開放後，與外資大行在中國21億美元的資本市場競爭。
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