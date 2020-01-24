美國經濟數據遠勝預期，蓋過對疫情反彈的憂慮，美股反彈。5月份二手樓簽約量升44.3%，創紀錄最大增幅，超過所有經濟學家預期，市場預測中值為增19.3%，另外，達拉斯聯儲製造業指數為跌6.1，預測為下跌21.4。數據以外，美國聯邦航空管理局批准，波音737 Max周一開始試飛測試亦利好波音股價反彈推高大市。道指高開136點後，升最多585點。

道瓊斯工業平均指數收漲580點，升幅2.32%，報25595點。標普500指數收漲44點，升幅1.47%，報3053點。納斯達克綜合指數收漲116點，或1.2%，報9874點。

波音升14.4%，報194.49美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻167點，而思科系統跌0.35%，報46.15元，拖低道指1點。

科技股方面，蘋果收市報361.78元，升2.3%，谷歌母公司Alphabet收市報1397.17元，升2.54%，亞馬遜收市報2680.38元，跌0.46%，Facebook收市報220.64元，升2.11%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.44%，報359點。德國DAX指數收漲1.19%，報12232點；法國CAC 40指數漲0.73%，報4945點；英國富時100指數收漲1.08%，報6225點。