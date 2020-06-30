港股調整持續，但炒股不炒市範圍收窄，即使強勢股繼續輪動，炒作也相當困難。強勢醫療醫藥、新能源相關股份受追，科網、消費股卻回吐，升跌相抵令整體大市難有表現。

恒指昨高開77點見全日高位向下，中午最多跌401點、低見24,148點反彈，收報24,301點，跌248點或1.01%；國指跌0.97%。大市成交1330億元，高於60天平均近兩成，成交活躍。近3個月恒指主要於23,600至24,800點之間上落，目前處於中間位置。

強勢行業沽壓明顯較大

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率20比80，跌逾3%佔下跌股份近兩成；陽燭對陰燭為19比81，大市普遍下跌，沽盤積極及動力偏強；近日跌逾3%佔比維持約兩成或以下，大市持續偏軟。

個別行業的沽壓明顯較大，包括強勢行業。本報數據庫追蹤的30個行業，有九成下跌，當中有兩成半跌逾2%明顯跑輸恒指國指，紡織及服飾跌逾3%表現最差，燃氣供應、汽車及相關跌近3%；近期強勢或偏強的科技器材、家品及零售、軟件服務等都跌約2%。

細分互聯網平台、消費電子產品及部件、宅經濟、體育用品服飾、餐飲及日用品股受壓，當中，中芯（0981）、雷蛇（1337）、維達（3331）保持升勢，閱文（0772）、小米（1810）、九毛九（9922）維持拾級向上形態。

上行行業，環保及新能源升近1%表現已最佳，其次中資電力、醫藥保健分別升0.5%、0.1%，各只有一半或以下股份上升，個別發展。康基醫療（9997）、海吉亞醫療（6078）首日掛牌高於招股價1倍及40%收市，利好醫療、醫藥研發製造平台股炒作氣氛。不過，B類生物科技普遍下跌。

信義玻璃偏強 形成上落區間

光伏、新能源車概念亦是強勢的一員，當中，信義光能（0968）、福萊特玻璃（6865）屢創新高，信義系太陽能發電商信義能源（3868）向好，信義玻璃（0868）走勢改善，可以留意。建築材料如水泥海螺（0914）、塑料管道聯塑（2128）表現向淡，相比下信義玻璃偏強，自月初升上10元後調整，力守9元支持，形成上落區間，可候20天線約9.3元吸納，低收9元止蝕。

[劉思明 數據尋寶]