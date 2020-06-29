專業旅運（1235）公布截至3月底的全年業績，期內收入約2.87億元，按年跌5.6%；虧損約4530萬元，2019財年則錄得虧損約1140萬元；公司決定不派息。

專業旅運稱，新冠疫情爆發，拖累去年業績大幅下降，去年集團的客戶銷售總額為10.55億元，按年減少25.5%。集團稱，公司經營零售自由行業務，自去年年中起出現的政治及社會問題亦為該業務線帶來不利影響，對香港經濟及消費者情緒產生不利影響。今年初爆發疫情，進一步對旅遊業構成前所未見的壓力。

集團透露，已落實多項現金保存措施，如縮減分店網絡規模、降低員工成本及與業主磋商寬減租金等，並透露會申請「保就業」計劃的工資補貼，早前亦宣布出售集團漢中大廈的物業，套現2800萬元。集團強調，目前無法準確預計疫情的恢復速度，將積極降低成本以保持營運資金。

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