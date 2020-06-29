富臨（1443）公布，截至今年3月底止全年由盈轉虧蝕6.375億元，收入亦按年跌29.4%至18.54億元；每股基本虧損49.04港仙，不派息。集團期內顧客人數約1800萬人，按年少25.6%。

集團指出，期內香港港營商環境艱困嚴峻，餐飲需求略為疲弱，主要由於香港自去年6月起陷入社會動盪，加上今年初爆發新冠肺炎令疲勢加劇，已採取嚴謹成本控制措施，包括按每間餐館的盈利能力調整營運時間，並與業主積極洽談租金減免等安排。另外，集團已全面提升旗下餐館的衛生措施，保持環境及器具清潔消毒，增加顧客用膳的信心，減低疫情的負面影響。

富臨期內在港開設8間「富臨概念」系列餐館，至今年3月底在港有71間餐館，按年淨減少2間分店，分別為22間「富臨」系列品牌、8間「陶源」系列品牌及41間「富臨概念」系列餐館，「富臨」、「陶源」分別淨減少7間、4間，「富臨概念」就大增8間分店，內地亦設4間餐館，按年不變。

各個餐館中，以「富臨」、「陶源」系列全年收入跌幅最多，分別跌34.7%及33%，至11.43億及2.34億元。集團指出，經濟衰退令餐飲業的經營環境短期依然困難，面對市場反覆波動，仍對行業前景有信心。集團會積極尋找行業併購機會，物色不同餐飲品牌，尤其是亞洲區品牌的併購對象，亦會在內地增加分店數目。

截至今年3月底，集團共有2219名員工，較去年同期3290名員工大減1071人或32.5%。集團表示，相信聘請、鼓勵及挽留合資格僱員對餐館營運成功十分重要。

其他報道：

耀才全年多賺6% 末期息28仙 上市十周年特別息80仙

渤海銀行明起招股 入場費2515元 最多集143億（附11新股招股表）

日本汽車廠5月全球銷量跌38%

中國5月貨物和服務貿易順差4240億元

港交所縮短衍生權證、牛熊證等結構性產品上市周期

跨境理財通框架公布 未有提及總額度

L’Occitane 全年純利跌2% 派末期息 期內零售點增加66間

新加坡銀行霍慧敏：港股估值低仍能向上 續看好中資科網股

康基醫療全日勁升98.85% 每手賺6,860元 海吉亞醫療賺1,500元

新創建簽首筆10億元與可持續發展表現掛鉤貸款

5月份香港出口貨值按年挫7.4% 遜預期

傳工行建行今年內獲中證監發投行牌照

恒指跌248點 北水復市淨流入22億元 新股康基升98%