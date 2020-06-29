新世界售信德中心等非核心物業 套現36億
文章日期：2020年6月29日 19:50
新世界發展 （0017）宣布出售兩項香港非核心資產，套現共約36億元，2020年度至今合共出售超過100億元的非核心資產，並會繼續在合適時機出售非核心業務，目標金額超過150億元。
是次新世界出售上環信德中心內若干物業之公司的45%權益，有關物業涉及商場可出租面積214486平方呎、寫字樓總面積13827平方呎及85個車位。同時，亦包括其持有跑馬地EIGHT WAI FONG可銷售面積約49000平方呎，涉及139個服務式住宅單位，該項目於2015年落成。 兩項物業的出售作價，分別約23.6億及12.1億元。
該集團解釋，其策略將集中發展長遠核心業務，並透過出售非核心資產及業務，繼續優化資產及業務架構，釋放價值及提升效益，提供更充裕的現金流，讓集團在香港及大灣區繼續物色具潛力的發展項目。
其他報道：
渤海銀行明起招股 入場費2515元 最多集143億（附11新股招股表）
L’Occitane 全年純利跌2% 派末期息 期內零售點增加66間
康基醫療全日勁升98.85% 每手賺6,860元 海吉亞醫療賺1,500元