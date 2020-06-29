正榮服務今起招股 入場費4747元（附12新股招股表）
文章日期：2020年6月29日 18:37
正榮地產（6158）拆分物管股正榮服務（6958）今日起招股，定價每股3.6元至4.7元，每手1000股，入場費4747.36元。公司全球發售約2.5億股，國際配售佔九成，公開發售佔一成。集資規模介乎9億至11.75億元。招股期至本周五（7月3日）中午12時截止，預計7月10日掛牌。 獨家保薦人為建銀國際。
該行此次上市引入4名基投，其中包括大灣區基金，認購7750萬美元；中國光大集團旗下光大興隴信托，認購2000萬美元；上海大眾（1635）旗下大眾香港國際，認購1000萬美元；中城投資管理，認購1000美元。若上限定價，4名基投共計認購8244.8萬股，若超額配股權獲悉數行使，合計持股權8%。
截至去年年底，公司擁有149個在管項目，在管總建築面積約為22.9百萬平方米。按業務分，公司去年物管收入佔47.8%，非業主增值服務收入佔36.6%，社區增值服務佔15.6%。按收入來源分，去年正榮地產開發項目貢獻66.4%收入，第三方佔比33.2%，其餘為共同開發。公司去年收入錄得7.16億元人民幣（下同），按年增57%。純利錄得1.09億元，按年飈1.76倍。
公司於2017年收購江蘇愛濤，去年則收購江蘇蘇鐵。對此，公司執行董事兼行政總裁黃亮表示，相關收購是為幫助公司發展非住宅領域服務，如公建及學校，並非專門為上市作準備。黃亮續指，未來三四線城市的項目將並非公司主要收購目標，目標仍是「一線及強二線」城市，也將會關注在細分領域有獨特優勢的公司。
記者：馬迪帆
圖表：7隻新股今日起招股：
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上市公司
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上市編號
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定價
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入場費
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思摩爾國際
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6969
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9.6-12.4元
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12524.96元
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永泰生物 - B
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6978
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10.5-11元
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11110.85元
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歐康維視 - B
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1477
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13.16-14.66元
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7403.86元
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正榮服務
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6958
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3.6-4.7元
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4747.36元
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港龍中國地產
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6968
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3.6-4.1元
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4141.32元
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綠城管理
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9979
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2.2-3元
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3030.23元
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虎視傳媒
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1163
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0.84-1元
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2525.19元
上述股份均為本周五（7月3日）中午12時截止招股
5隻新股明起招股（不斷更新）：
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上市公司
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上市編號
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定價
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入場費
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截招時間
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大山教育
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9986
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1.25-1.75元
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3535.27元
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下周一（7月6日）中午12時
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德合集團
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0368
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0.63-0.69元
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2787.81元
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下周一（7月6日）中午12時
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祖龍娛樂
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9990
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9.8-11.6元
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11716.89元
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下周二（7月7日）中午12時
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華夏視聽教育
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1981
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2.86-3.1元
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3131.29元
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下周三（7月8日）中午12時
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渤海銀行
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9668
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4.75-4.98元
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2515.09元
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下周四（7月9日）中午12時