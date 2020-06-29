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正榮服務今起招股 入場費4747元（附12新股招股表）

文章日期：2020年6月29日 18:37
正榮服務今起招股 入場費4747元（附12新股招股表）

正榮地產（6158）拆分物管股正榮服務（6958）今日起招股，定價每股3.6元至4.7元，每手1000股，入場費4747.36元。公司全球發售約2.5億股，國際配售佔九成，公開發售佔一成。集資規模介乎9億至11.75億元。招股期至本周五（7月3日）中午12時截止，預計7月10日掛牌。 獨家保薦人為建銀國際。

該行此次上市引入4名基投，其中包括大灣區基金，認購7750萬美元；中國光大集團旗下光大興隴信托，認購2000萬美元；上海大眾（1635）旗下大眾香港國際，認購1000萬美元；中城投資管理，認購1000美元。若上限定價，4名基投共計認購8244.8萬股，若超額配股權獲悉數行使，合計持股權8%。

截至去年年底，公司擁有149個在管項目，在管總建築面積約為22.9百萬平方米。按業務分，公司去年物管收入佔47.8%，非業主增值服務收入佔36.6%，社區增值服務佔15.6%。按收入來源分，去年正榮地產開發項目貢獻66.4%收入，第三方佔比33.2%，其餘為共同開發。公司去年收入錄得7.16億元人民幣（下同），按年增57%。純利錄得1.09億元，按年飈1.76倍。

公司於2017年收購江蘇愛濤，去年則收購江蘇蘇鐵。對此，公司執行董事兼行政總裁黃亮表示，相關收購是為幫助公司發展非住宅領域服務，如公建及學校，並非專門為上市作準備。黃亮續指，未來三四線城市的項目將並非公司主要收購目標，目標仍是「一線及強二線」城市，也將會關注在細分領域有獨特優勢的公司。

記者：馬迪帆

圖表：7隻新股今日起招股：

上市公司

上市編號

定價

入場費

思摩爾國際

6969

9.6-12.4

12524.96

永泰生物 - B

6978

10.5-11

11110.85

歐康維視 - B

1477

13.16-14.66

7403.86

正榮服務

6958

3.6-4.7

4747.36

港龍中國地產

6968

3.6-4.1

4141.32

綠城管理

9979

2.2-3

3030.23

虎視傳媒

1163

0.84-1

2525.19

上述股份均為本周五（73日）中午12時截止招股

 

5隻新股明起招股（不斷更新）：

上市公司

上市編號

定價

入場費

截招時間

大山教育

9986

1.25-1.75

3535.27

下周一（76日）中午12

德合集團

0368

0.63-0.69

2787.81

下周一（76日）中午12

祖龍娛樂

9990

9.8-11.6

11716.89

下周二（77日）中午12

華夏視聽教育

1981

2.86-3.1

3131.29

下周三（78日）中午12

渤海銀行

9668

4.75-4.98

2515.09

下周四（79日）中午12

 