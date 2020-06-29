正榮地產（6158）拆分物管股正榮服務（6958）今日起招股，定價每股3.6元至4.7元，每手1000股，入場費4747.36元。公司全球發售約2.5億股，國際配售佔九成，公開發售佔一成。集資規模介乎9億至11.75億元。招股期至本周五（7月3日）中午12時截止，預計7月10日掛牌。 獨家保薦人為建銀國際。

該行此次上市引入4名基投，其中包括大灣區基金，認購7750萬美元；中國光大集團旗下光大興隴信托，認購2000萬美元；上海大眾（1635）旗下大眾香港國際，認購1000萬美元；中城投資管理，認購1000美元。若上限定價，4名基投共計認購8244.8萬股，若超額配股權獲悉數行使，合計持股權8%。

截至去年年底，公司擁有149個在管項目，在管總建築面積約為22.9百萬平方米。按業務分，公司去年物管收入佔47.8%，非業主增值服務收入佔36.6%，社區增值服務佔15.6%。按收入來源分，去年正榮地產開發項目貢獻66.4%收入，第三方佔比33.2%，其餘為共同開發。公司去年收入錄得7.16億元人民幣（下同），按年增57%。純利錄得1.09億元，按年飈1.76倍。

公司於2017年收購江蘇愛濤，去年則收購江蘇蘇鐵。對此，公司執行董事兼行政總裁黃亮表示，相關收購是為幫助公司發展非住宅領域服務，如公建及學校，並非專門為上市作準備。黃亮續指，未來三四線城市的項目將並非公司主要收購目標，目標仍是「一線及強二線」城市，也將會關注在細分領域有獨特優勢的公司。

記者：馬迪帆

圖表：7 隻新股今日起招股：

上市公司 上市編號 定價 入場費 思摩爾國際 6969 9.6-12.4 元 12524.96 元 永泰生物 - B 6978 10.5-11 元 11110.85 元 歐康維視 - B 1477 13.16-14.66 元 7403.86 元 正榮服務 6958 3.6-4.7 元 4747.36 元 港龍中國地產 6968 3.6-4.1 元 4141.32 元 綠城管理 9979 2.2-3 元 3030.23 元 虎視傳媒 1163 0.84-1 元 2525.19 元

上述股份均為本周五（ 7 月 3 日）中午 12 時截止招股

5 隻新股明起招股（不斷更新）：