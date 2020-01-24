BCT 銀聯集團董事總經理及行政總裁劉嘉時表示，由於政府公布保就業計劃，不少自僱人士希望受惠，故在4月開戶人數較以往多出3至4倍，惟不少自僱人士不合資格申請「保就業」資助的其中一個原因，是他們在3月31日前並未擁有自僱人士的強積金戶口，故在5月申請數字略為下降。BCT 銀聯集團首席業務總監李德麟表示，4月至5月期間成功開立約100個戶口，主要是保險從業員及的士司機等。

而由於不少僱員在家工作有機會整理自己強積戶口，轉換基金及更改將來供款投資指示上升120%。BCT銀聯在2020年1月至4月期間與去年同期相比，整合戶口宗數錄得近2倍升幅。而今年3月前開立強積金可扣稅自願性供款(TVC)戶口及供款，可獲稅務扣減，而李德麟指今年首季與上年第四季比較，開立TVC戶口宗數升近7倍。E平台開戶佔整體比重達33%。

劉嘉時表示，由於鼓勵僱員積極管理自己強積金戶口及迎合年青一代，在年頭推出「模擬投資組合」及Chatbot ，當市民在BCT網站做一個簡單問卷，便可評估自己可接受風險程度，BCT會給予模擬組合作參考。另外，BCT正與基金公司商討研發一隻準備退休基金，目標回報暫設通脹加2%，而基金管理費有機會低至1%，最快2021年第二季推出。

記者：龍彩霞

其他報道：

耀才全年多賺6% 末期息28仙 上市十周年特別息80仙

渤海銀行明起招股 入場費2515元 最多集143億（附11新股招股表）

日本汽車廠5月全球銷量跌38%

中國5月貨物和服務貿易順差4240億元

港交所縮短衍生權證、牛熊證等結構性產品上市周期

跨境理財通框架公布 未有提及總額度

L’Occitane 全年純利跌2% 派末期息 期內零售點增加66間