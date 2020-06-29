騰訊（0700）間接持有17%股權的移動遊戲開發商祖龍娛樂（9990），將由明日起招股，擬發行1.874億股，當中10%為在港公開發售部分，每股發售價介乎9.8元至11.6元，料全球發售可最多集資約21.7億元。按一手1000股計，不計手續費，入場費約11716.9元。集團於明日（30日）至下周二（7月7日）中午招股，料7月15日於主板掛牌。中金公司為其獨家保薦人。

祖龍娛樂表示，是次公開發售引入4名基石投資者，包括新加坡政府投資公司（GIC）、內地短視頻平台快手、紫龍遊戲、日本電子遊戲公司「SNK」及台灣遊戲公司「智冠科技」，基石投資者已同意認購總額約1.0751億美元（約8.33億港元）的股份。

根據公司文件披露，騰訊子公司「意像架構」是其股東之一，並持有其17.51%股權。祖龍娛樂首席執行官李青在今日舉行的記者會上表示，未來會與騰訊保持緊密合作，計劃在今明兩年內在內地推出三款新遊戲。截至去年12月底止，公司平均每月活躍用戶達344.22萬位；平均每月付費用戶數為50.2萬位，月均付費額為26元人民幣；累計註冊玩家達1.21億位。

記者：葉子晴

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