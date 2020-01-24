渤海銀行明起招股 入場費2515元 最多集143億（附11新股招股表）
文章日期：2020年6月29日 17:56
內銀渤海銀行（9668）今日起招股，定價每股H股4.75元至4.98元，每手500股，入場費2515.09元。公司全球發售約28.8億股，國際配售佔95%，公開發售佔5%。集資規模介乎136.8億至143.42億元，為本周新股潮中集資規模最大新股。招股期至下周四（7月9日）中午12時截止，預計7月16日掛牌。聯席保薦人為建銀國際、海通國際、農銀國際及中信里昂。
該行此次上市引入9名基投，其中包括宜昌東陽光健康藥業、香港華麗、浙江榮盛創投、榮盛房地產發展、深圳市翠林實業發展、津聯天津融資租賃、承德建龍特殊鋼、盛虹控股集團、新奧集團。
被問及為何近三年銀行不良貸款率有上升趨勢，公司董事會秘書兼首席風險管理官趙志宏表示，渤海銀行不良貸款率由2018年的1.84%下降至去年的1.78%，主要是因為公司去年加強風險管理。他補充指，該行近3年來的撥備覆蓋率，均位居全國性股份制上市商業銀行第四，反映該行風控穩健。
截至最後可行日期，渣打銀行直接持有該行19.99%股權。公司執行董事兼董事長李伏安表示，未來將與渣打銀行建立更高效的全面合作，在一帶一路及人民幣國際化上進行合作，將客戶國內、國際金融服務聯通。他表示，相信與渣打的合作將令該行有別於在港上市的其他同類銀行。
記者：馬迪帆
圖表1：7隻新股今日起招股：
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上市公司
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上市編號
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定價
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入場費
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思摩爾國際
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6969
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9.6-12.4元
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12524.96元
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永泰生物 - B
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6978
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10.5-11元
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11110.85元
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歐康維視 - B
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1477
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13.16-14.66元
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7403.86元
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正榮服務
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6958
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3.6-4.7元
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4747.36元
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港龍中國地產
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6968
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3.6-4.1元
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4141.32元
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綠城管理
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9979
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2.2-3元
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3030.23元
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虎視傳媒
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1163
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0.84-1元
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2525.19元
上述股份均為本周五（7月3日）中午12時截止招股
圖表2：4隻新股明起招股（不斷更新）：
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上市公司
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上市編號
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定價
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入場費
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截招時間
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大山教育
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9986
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1.25-1.75元
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3535.27元
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下周一（7月6日）中午12時
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祖龍娛樂
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9990
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9.8-11.6元
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11716.89元
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下周二（7月7日）中午12時
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華夏視聽教育
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1981
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2.86-3.1元
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3131.29元
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下周三（7月8日）中午12時
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渤海銀行
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9668
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4.75-4.98元
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2515.09元
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下周四（7月9日）中午12時