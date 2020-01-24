內銀渤海銀行（9668）今日起招股，定價每股H股4.75元至4.98元，每手500股，入場費2515.09元。公司全球發售約28.8億股，國際配售佔95%，公開發售佔5%。集資規模介乎136.8億至143.42億元，為本周新股潮中集資規模最大新股。招股期至下周四（7月9日）中午12時截止，預計7月16日掛牌。聯席保薦人為建銀國際、海通國際、農銀國際及中信里昂。

該行此次上市引入9名基投，其中包括宜昌東陽光健康藥業、香港華麗、浙江榮盛創投、榮盛房地產發展、深圳市翠林實業發展、津聯天津融資租賃、承德建龍特殊鋼、盛虹控股集團、新奧集團。

被問及為何近三年銀行不良貸款率有上升趨勢，公司董事會秘書兼首席風險管理官趙志宏表示，渤海銀行不良貸款率由2018年的1.84%下降至去年的1.78%，主要是因為公司去年加強風險管理。他補充指，該行近3年來的撥備覆蓋率，均位居全國性股份制上市商業銀行第四，反映該行風控穩健。

截至最後可行日期，渣打銀行直接持有該行19.99%股權。公司執行董事兼董事長李伏安表示，未來將與渣打銀行建立更高效的全面合作，在一帶一路及人民幣國際化上進行合作，將客戶國內、國際金融服務聯通。他表示，相信與渣打的合作將令該行有別於在港上市的其他同類銀行。

記者：馬迪帆

圖表1：7 隻新股今日起招股：

上市公司 上市編號 定價 入場費 思摩爾國際 6969 9.6-12.4 元 12524.96 元 永泰生物 - B 6978 10.5-11 元 11110.85 元 歐康維視 - B 1477 13.16-14.66 元 7403.86 元 正榮服務 6958 3.6-4.7 元 4747.36 元 港龍中國地產 6968 3.6-4.1 元 4141.32 元 綠城管理 9979 2.2-3 元 3030.23 元 虎視傳媒 1163 0.84-1 元 2525.19 元

上述股份均為本周五（ 7 月 3 日）中午 12 時截止招股

圖表2：4 隻新股明起招股（不斷更新）：