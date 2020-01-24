即時財經新聞

渤海銀行明起招股 入場費2515元 最多集143億（附11新股招股表）

文章日期：2020年6月29日 17:56
渤海銀行明起招股 入場費2515元 最多集143億（附11新股招股表）

內銀渤海銀行（9668）今日起招股，定價每股H股4.75元至4.98元，每手500股，入場費2515.09元。公司全球發售約28.8億股，國際配售佔95%，公開發售佔5%。集資規模介乎136.8億至143.42億元，為本周新股潮中集資規模最大新股。招股期至下周四（7月9日）中午12時截止，預計7月16日掛牌。聯席保薦人為建銀國際、海通國際、農銀國際及中信里昂。

該行此次上市引入9名基投，其中包括宜昌東陽光健康藥業、香港華麗、浙江榮盛創投、榮盛房地產發展、深圳市翠林實業發展、津聯天津融資租賃、承德建龍特殊鋼、盛虹控股集團、新奧集團。

被問及為何近三年銀行不良貸款率有上升趨勢，公司董事會秘書兼首席風險管理官趙志宏表示，渤海銀行不良貸款率由2018年的1.84%下降至去年的1.78%，主要是因為公司去年加強風險管理。他補充指，該行近3年來的撥備覆蓋率，均位居全國性股份制上市商業銀行第四，反映該行風控穩健。

截至最後可行日期，渣打銀行直接持有該行19.99%股權。公司執行董事兼董事長李伏安表示，未來將與渣打銀行建立更高效的全面合作，在一帶一路及人民幣國際化上進行合作，將客戶國內、國際金融服務聯通。他表示，相信與渣打的合作將令該行有別於在港上市的其他同類銀行。

記者：馬迪帆

圖表1：7隻新股今日起招股：

上市公司

上市編號

定價

入場費

思摩爾國際

6969

9.6-12.4

12524.96

永泰生物 - B

6978

10.5-11

11110.85

歐康維視 - B

1477

13.16-14.66

7403.86

正榮服務

6958

3.6-4.7

4747.36

港龍中國地產

6968

3.6-4.1

4141.32

綠城管理

9979

2.2-3

3030.23

虎視傳媒

1163

0.84-1

2525.19

上述股份均為本周五（73日）中午12時截止招股

圖表2：4隻新股明起招股（不斷更新）：

上市公司

上市編號

定價

入場費

截招時間

大山教育

9986

1.25-1.75

3535.27

下周一（76日）中午12

祖龍娛樂

9990

9.8-11.6

11716.89

下周二（77日）中午12

華夏視聽教育

1981

2.86-3.1

3131.29

下周三（78日）中午12

渤海銀行

9668

4.75-4.98

2515.09

下周四（79日）中午12

 