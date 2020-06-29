中國人民銀行、香港金管局和澳門金管局公布開展粵港澳大灣區「跨境理財通」業務試點框架內容，粵港澳大灣區居民可個人跨境投資區內的銀行銷售理財產品。「北向通」和「南向通」的資金通過賬戶綁定，以閉環匯劃和封閉管理，使用範圍僅限於購買合資格的投資產品。資金匯劃使用人民幣跨境結算，資金兌換在離岸市場完成。跨境資金流動將有總額度和單個投資者額度管理，總額度通過宏觀審慎系數動態調節，但未有公布否如早前市傳的各1500億元人民幣。

公布指，內地基礎設施機構應當按照穩妥有序、風險可控的原則，積極推進「跨境理財通」的各項準備工作，在完成相關規則和系統建設後，正式啟動理財通試點業務，正式啟動時間和實施細則將另行規定。

理財通分為「南向通」和「北向通」，「南向通」指粵港澳大灣區內地居民通過在港澳銀行開立投資專戶，購買港澳地區銀行銷售的合資格投資產品；「北向通」指港澳地區居民通過在粵港澳大灣區內地銀行開立投資專戶，購買內地銀行銷售的合資格理財產品。

理財通的違法違規行為監管，將按屬地管理原則進行，港澳與內地相關監管機構將各自採取所有必要措施，確保雙方以保障投資者利益為目的，在「跨境理財通」下建立有效機制。港澳與內地相關監管機構將簽訂監管合作備忘錄，建立健全監管合作安排和聯絡協商機制，保護投資者利益和建立公平交易秩序。而其他投資者資格條件、投資方式、投資產品範圍、投資者權益保護和糾紛處理等細節皆未有公布，由人民銀行、銀保監會、證監會、外匯局、香港金管局、香港證監會、澳門金管局商議確定。

金管局總裁余偉文表示，雙向跨境理財通是繼兩地股票通、債券通後，內地資本賬戶開放的另一重要里程碑，是推動香港離岸人民幣業務發展的重大突破，也是深化大灣區金融合作的亮點。大灣區居民對跨境理財投資的需求日趨殷切，兩地金融業界對理財通有很大的期望。理財通的推出，證明香港金融機構在參與內地金融開放，服務兩地居民資產管理需要的戰略優勢。局方會與香港證監會和內地相關部門通力合作，並與業界密切磋商，根據框架盡快敲定落實細節，爭取早日啟動理財通。

記者：歐陽偉昉

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