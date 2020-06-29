環球股市由3月低位大反彈後，近期面對第二波疫情威脅見反覆。新加坡銀行中國股票策略師霍慧敏認為，全球央行寬鬆貨幣政策進取，流動性充裕支持風險資產價格，使近月股市向好與實體經濟背離。G3央行（美國、日本及歐元區）的資產負債表今年以來已擴張了3成，佔經濟規模達45%高於金融海嘯時期，再加上估計美國於2022年將降至零息，會續帶來支持。不過她仍維持股票「中性」配置，隨多個市場估值處高位，一旦有第二波疫情等負面消息，將迎顯著調整。

霍慧敏指出，恒指明年預測市盈率低於10倍，落後於其他市場，相信仍具上升空間，看好強勢中資科技股，本地股如地產股等則仍偏弱。她解釋即使樓市有結構性供需失衡，樓價不至大幅調整，但隨零售商線上線下加快融合，不再需要太多零售據點，會影響地產商的租金收入。

她有數個主題於下半年仍看好，1.互聯網及電商平台，2.新基建特別是雲計算及5G，3.行業改善及估值不高的板塊如保險。她稱，保險股早前受內地人投保限制，及10年期中國國債孳息跌至低位2.5厘影響估值等影響，反映市場擔心險商的資產負債錯配（Asset Liability Mismatch），但隨債息反彈到2.8厘顯示擔憂減退，加上新業務價值（NAV）增長改善，都利好保險股。

電商平台股下半年也可望追落後。她稱內地第二大電商購物活動「618」購物節，商戶的商品交易總額（GMV）創新高，疫情後線上線下加速融合，整體網上銷售增長潛力強勁。

不過，要留意隨美國參議院5月時通過了《外資企業問責法案》，估計美方未來將陸續有針對內地企業的法案或政策公布。她不排除部分港股內的中資科網股會借勢回調，但這些公司盈利增長強勁，受疫情衝擊較少，龍頭股現金流強勁，其後一旦獲納入恒指或受港股通接納，便多了北水流入支持，故中長線仍看好，而回調帶來了吸納機會。

記者：王俊騏