統計處公布5月份對外商品貿易統計數字。數據顯示，上月商品整體出口貨值為3176億元，按年跌7.4%，差過市場預期；進口貨值為3313億元，按月跌12.3%，同樣遜預期。5月份錄得有形貿易逆差137億元，相等於商品進口貨值的4.1%。

今年首五個月，商品整體出口貨值按年跌8%；進口貨值下跌9.8%。期內錄得有形貿易逆差1,417億元，相等於商品進口貨值的8.9%。

與去年同期比較，今年5月份輸往亞洲的整體出口貨值下跌4.6%。此地區內，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是菲律賓（跌45.5%）、印度（跌37.9%）、新加坡（跌29.0%）和韓國（跌18.4%）。另一方面，輸往台灣和中國內地（內地）的整體出口貨值則錄得升幅，分別上升16.6%和0.3%。

除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是英國（跌27.3%）、美國（跌14.4%）和德國（跌12.9%）。

同期，來自部分主要供應地的進口貨值錄得跌幅，尤其是英國（跌37.9%）、美國（跌30.4%）、內地（跌13.9%）、日本（跌12.5%）和新加坡（跌6.4%）。同時，來自越南（升69.6%）、台灣（升6.9%）和韓國（升5.0%）的進口貨值則錄得升幅。

政府發言人表示，展望未來，香港的出口表現短期內將繼續受壓。2019冠狀病毒病疫情在世界各地持續蔓延仍然是全球經濟的主要威脅，而中美政經關係的發展亦須關注。