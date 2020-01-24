憂慮疫情影響經濟復蘇，恒指高開77點見全日高位後反覆向下，最多曾挫401點或1.63%，低見24148點，跌穿50天線(24149點)後反彈，全日跌248點或1.01%，報24301點，失守10天(24476點)及20天線(24480點)，成交金額1330億元，較上日增加38.4%；國指跌95點或0.97%，報9757點。北水復市，淨流入22.54億元，較假期前增加3.7%。

43隻藍籌下跌，太古（0019）跌4.66%，收報40.9元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌2.29%，收報72.4元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低59點。

6隻逆市上升，創科實業（0669）升1.19%，收報76.4元，是升幅最大的藍籌，建行（0939）升0.97%，收報6.23元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻19點。

憂慮疫情，航空股向下，其中，國泰（0293）曾跌最多4.28%，低見7.38元，是2009年3月17日7.28元後最低，收報7.48元，跌2.98%，連跌7日，累跌0.64元，對上一次連跌7日是2020年3月20日。其他內地航空股亦向下，國航（0753）收報4.6元，跌1.92%；南航（1055）收報3.41元，跌1.45%；東航（0670）收報2.77元，跌1.07%。

周二表決港區國安法。地產股向下，長實集團（1113）跌1.69%，收報46.5元；恒地（0012）跌1.01%，收報29.3元；新地（0016）跌1.6%，收報98.15元；新世界（2909）跌4.04%，報36.75元；九倉置業（1997）跌1.74%，收報36.8元。

港銀方面，恒生（0011）跌1.96%，收報130元；中銀香港（2388）跌0.61%，收報24.35元。匯控（0005）跌1.77%，收報36.05元。

兩新股上市，海吉亞醫療（6078）定價18.5元，收報26元，升40.5%；康基醫療（9997）定價13.88元，收報27.6元，升98.8%。

報導稱中國證監會計劃向商業銀行發放券商牌照，Jefferies認為此舉對銀行利潤提振有限，但券商整合有望加速。

中資券商下跌，海通證券（6837）收報6.08元，跌4.4%；中信証券（6030）收報14.44元，跌8.03%；華泰證券（6886）收報12.54元，跌3.69%；中國銀河（6881）收報4.15元，跌4.38%；光大證券（6178）收報5.38元，跌4.95%。

內銀股方面，工行（1398）跌0.21%，收報4.75元；建行升0.97%；交行（3328）無升跌，收報4.79元；中行（3988）跌0.69%，收報2.89元。

中國5月工業企業利潤按年增長6%，財政部亦公布5月份，國有企業利潤總額按月增長251.1%，貿易股方面，萬洲（0288）跌2.69%，收報6.52元；申洲國際（2313）跌2.07%，收報94.55元；創科實業（0669）升1.19%，收報76.4元；瑞聲（2018）跌2.15%，收報47.8元；舜宇（2382）跌2.3%，收報123.4元。

康希諾生物（6185）公布，重組新型冠狀病毒疫苗獲「軍委後保部」頒發的軍隊特需藥品批件，有效期一年，現階段僅限軍隊內部使用。收報219元，跌0.45%。

綠城中國（3900）公布，分拆綠城管理控股（9979）。綠城中國收報7.72元，升0.91%。

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