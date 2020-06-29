藥股歐康維視今起招股 入場費7404元（附7新股招股表）
文章日期：2020年6月29日 16:19
生物科技股（B股）歐康維視生物（1477）今日起招股，定價每股13.16元至14.66元，每手500股，入場費7403.86元。公司全球發售約1.06億股，國際配售佔九成，公開發售佔一成。集資規模介乎13.95億至15.54億元。聯席保薦人為高盛、摩根士丹利。招股期至本周五（7月3日）中午12時截止，同日定價，預計下周五（7月10日）掛牌。
歐康維視為內地眼科藥製藥公司，由通和資本、毓承資本聯合建立的內地私募通和毓承（6 Dimensions）創立。通和毓承主要投資醫療保健行業公司，曾投資公司包括基石藥業（2616）及華領醫藥（2552）。該資本亦作為公司孵化器（incubator），歐康維視便是其「作品」。於歐康維視董事會的4名執行董事中，通和資本創始人陳連勇便佔有一席。
根據招股書，截至最後可行日期，公司旗下產品共有16種藥物，適應症涵蓋近視、青光眼、乾眼症等；其中有5種藥物正處於臨床前階段。公司核心產品為YUTIQ，適用治療眼後段的慢性非感染性葡萄膜炎，計劃於2022年上半年提交新藥申請。此外，旗下有3種藥物正處於商業化期或臨近商業化，均為滴眼液。
根據招股書，去年公司虧損按年擴大5.3倍至13.24億元人民幣（下同），主要因發行優先股及購股權產生金融負債公平值虧損。經調整後，去年公司經調整虧損錄得8243萬元，虧損按年擴大75%。
公司前期股東均為私募或大型基金。其中控股股東通和毓承上市後將持有45.37%股權，其次為博裕資本，上市後持有13.6%股權；新加坡主權基金淡馬錫，上市後持有9.47%股權。其他股東包括General Atlantic、清池資本、3W Fund、富達旗下Eight Roads、Cormorant Asset Management、航信環球。
公司此次更引入14名基石投資者，合共認購金額涉及1億美元（約為7.8億港元）。其中富達（Fidelity）認購金額最多，達1800萬美元。其他基投包括Alpha Profit、淡馬錫、General Atlantic、清池資本、貝萊德基金、博裕資本、SCC Growth、Cormorant、奧博資本、Hudson Bay Capital、Rock Springs、HBM Healthcare、Octagon Capital。
記者：馬迪帆
圖表：7隻新股今日起招股：
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上市公司
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上市編號
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定價
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入場費
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思摩爾國際
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6969
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9.6-12.4元
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12524.96元
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永泰生物 - B
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6978
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10.5-11元
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11110.85元
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歐康維視 - B
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1477
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13.16-14.66元
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7403.86元
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正榮服務
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6958
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3.6-4.7元
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4747.36元
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港龍中國地產
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6968
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3.6-4.1元
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4141.32元
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綠城管理
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9979
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2.2-3元
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3030.23元
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虎視傳媒
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1163
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0.84-1元
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2525.19元
上述股份均為本周五（7月3日）中午12時截止招股