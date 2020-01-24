【明報專訊】早前5月紐約期油跌至負油價，不少投資原油期貨的散戶因而損手，本地投資者黃先生向本報表示，自己在4月中旬開倉欲低撈，豈料4月21日凌晨油價跌至負數，他隨即決定平倉，但本地券商網上交易平台無法以負價位下單，再加上經紀不甚了解負油價的交易操作，趕不及當晚收市前沽出，最終需在低位結算，勁蝕250萬元。

50多歲的黃先生質疑本地券商未有通知其負油價風險，以及操盤失誤，導致自己損失慘重。黃先生透露，他在4月20日開倉，「油價跌到10元、5元、4元、2元都有入貨」，累計買入17張迷你紐約期油，其後看到油價跌至負數，決定在4月21日凌晨2時多在本港券商網上交易平台平倉，希望以每桶負9美元左右沽貨，但發現系統不支援負價位交易，他立刻致電經紀，但對方對負油價一事一知半解，只表示會幫手致電美國經紀查詢，最終趕不及在凌晨2時半收市前沽出，錯失止蝕機會。

黃先生：倘負9美元沽出 只蝕64萬

黃先生稱：「油價跌到零，當我無眼光，但CME（芝商所）在4月通知美國券商測試負油價，香港券商都無提醒我會負油價。」他又稱，開倉按金為幾萬元，豈料負油價結算下，戶口近100萬元現金全被扣掉，如果可以在負9美元順利沽出，只蝕64萬元左右，最終在低位負37美元結算，勁蝕250萬元。黃先生不肯透露券商名稱，但指正與對方商討事件。

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