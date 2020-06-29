思摩爾今起招股 入場費逾1.2萬 最多集71億（附7新股招股表）
文章日期：2020年6月29日 15:28
電子煙股思摩爾國際（6969）今日起招股，定價每股9.6元至12.4元，每手1000股，入場費12524.96元，為同期新股中入場費最貴。公司全球發售約5.74億股，國際配售佔88%，公開發售佔12%。集資規模介乎55.1億至71.18億元。獨家保薦人為中信證券。招股期至本周五（7月3日）中午12時截止，同日定價，預計下周五（7月10日）掛牌。
思摩爾自去年底已向港交所遞表，半年後終推進上市計劃，以集資額而言，為本周新股潮中規模最大的IPO。根據較早記錄，其保薦人最初顯示為中信里昂，最終則定為中信證券。思摩爾大股東之一，為深交所上市的電池供應商惠州億緯鋰能，未行使超額配股權情況下，上市後持股33.11%。
根據招股書，按收益計算，去年思摩爾佔總市場份額16.5%，為全球最大電子霧化設備製造商。按地區分，去年公司位於美國的收入佔比大幅降低，由2018年的四成降低至去年的21.8%。此外，香港貢獻約26.4%收入，中國佔20.9%。公司去年收入錄得76.1億元人民幣，按年升1.2倍。去年純利錄得21.7億元人民幣，按年飈1.96倍。
公司此次引入10名基石投資者，合共涉及26.36億元，以中間定價計算，可認購共2.39億股。其中認購規模最大為央企中國華能集團，透過旗下華能信託入股，投資6.2億元，以中間定價且超額配股權悉數行使計算，上市後將持0.97%股權。此外，華能信託亦持有惠州億緯鋰能4.75%股權。
其他基投則包括Prime Capital Funds、北京磐澤、常春藤資產管理、3W Fund、涌容資產管理、混沌投資、東方金融（3958）旗下基金GSC Fund 1及Vision Fund 1、千合資本及廣發基金。
表：
7隻新股今日起招股：
思摩爾國際（6969）定價：9.6-12.4元 入場費：12524.96元
永泰生物 - B（6978）定價：10.5-11元 入場費： 11110.85元
歐康維視 - B（1477）定價：13.16-14.66元 入場費：7403.86元
正榮服務（6958）定價：3.6-4.7元 入場費：4747.36元
港龍中國地產（6968）定價：3.6-4.1元 入場費：4141.32元
綠城管理（9979）定價：2.2-3元 入場費：3030.23元
虎視傳媒（1163）定價：0.84-1元 入場費：2525.19元
均為本周五（7月3日）中午12時截止招股
記者：馬迪帆
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