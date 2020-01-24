隨着中美關係持續緊張，匯豐私人銀行亞洲區首席市場策略師范卓雲預計，中概股ADR會加速來港上市，應對美國監管政策風險，未來3年會有共11間於納指上市的中概股來港，同時會改變恒指組成。而高增長新經濟中概股來港，將有助提高恒指長期盈利增長及估值重估，給予年底恒指目標價28080點。

面對政冶不明朗因素，被問到對港股預測是否太樂觀，她指目前港股估值已大落後亞洲及歐美市場，股市再大跌空間收窄，而政治不明朗只是影響股市因素之一，股市最主要反映企業盈利，內地重啟經濟將有利盈利增長動力。她又認為，相比起同樣再有小區爆發疫情的國家，內地應對措施成效較顯著，反映重啟經濟步伐仍平穩，高配整體中國股票。

美國參議院通過《香港自冶法案》，或影響港股資金流向，范認為政治不明朗正正會加快中概股回流，帶來更多資金流入香港，同時使本港在爭取中資新經濟股上市的優勢增加。

本港經濟受新冠肺炎疫情打擊，她料今年經濟會倒退5%，明年則會反彈4.3%，受低基數效應，經濟重啟，各國將解除旅行限制有助本地零售業，及港府財政激勵措施帶動。至於內地經濟則料今年增長會放緩到1.7%，明年會重見增長7.5%。

資產配置方面，環球主要經濟指標於4月見底，加上環球央行寬鬆貨幣政策，故她稱下半年仍偏高配置環球股票，看法由防守性轉到中性，加倉美國及亞洲股票，並進一步減持現金。她看好在疫情後新局面中受惠數碼轉型，醫療創新及5G等結構性增長的優質股。不過市場憂慮第二波疫情爆發，各國重啟經濟步伐參差，她料環球經濟會呈U型復甦，意味市場波動及回報差異會續偏高。

記者：黃俊騏

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