美股首季因為新冠肺炎疫情表現急挫，不過3月見底後迅速彈升，標普500指數至今已上升逾三成。嘉信理財香港有限公司私人客戶顧問及副總監游國義認為，市場已經反映了經濟以V形反彈，但實際上，當前的經濟衰退在深度上看來異常嚴重，某些經濟數據可能會長期處於較低水平，因此確定本次衰退的最終結束時間，將比確定衰退開始的時間更久，預計美國經濟會以W形勢復蘇。

游國義認為，美國反彈急促，股市出現5至10％的調整相當正常，後市要視乎公司公布第二季業績時給予的盈利預期，以及第二季美國GDP數據。

個別行業方面，嘉信理財香港有限公司副總裁及理財顧問林長傑認為，市場很大程度上已消化了造成3月23日股市低點的經濟疲軟原因，例如能源股下挫、工業和金融業的疲軟也在經濟表現中反映，投資者湧入醫療保健和科技業板塊，而自5月中旬以來，領先板塊已轉向周期性更強的領域，例如工業、房地產和金融業。他建議，投資者應遵守多元化投資和定期再平衡投資組合的原則，不應因為每日的變化而過度反應。

記者：歐陽偉昉

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