疫情反彈美股下挫，恒指高開77點後，臨近半日尾市曾挫最多400點，半日跌390點或1.59%，報24159點，成交金額786億元；國指跌141點或1.44%，報9711點。

2隻藍籌上升，47隻藍籌下跌，1隻無升跌。建行（0939）升0.97%，收報6.23元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻19點；太古（0019）跌5.01%，收報40.75元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌3.64%，收報71.4元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低94點。

國泰（0293）收報7.49元，跌2.85%，曾創52周低7.47元。

多隻科技、生物、醫藥股創上市新高。藥明生物（2269）收報145元，跌3.01%，曾創上市新高，高見150.8元；麗珠醫藥（1513）收報38.6元，升2.12%，高見39.35元創52周高。威高股份（1066）曾創上市新高17.4元，收報16.94元，升4.05%；金山軟件（3888）曾創上市新高35.95元，收報35.25元，跌1.81%。

報道指全國人大常委會料將於周二表決港區國安法。地產股向下，長實（1113）跌1.69%，報46.5元；恒地（0012）跌1.8%，報29.05元；新地（0016）跌1.95%，報97.8元；新世界（2909）跌4.4%，報36.6元；九倉置業（1997）跌4.1%，報35.9元。

報導稱中國證監會計劃向商業銀行發放券商牌照，Jefferies認為此舉對銀行利潤提振有限，但券商整合有望加速。中資券商下跌，中金（3908）收報15元，跌1.06%；海通證券（6837）收報6.07元，跌4.56%；中信証券（6030）收報14.44元，跌8.03%；華泰證券（6886）收報12.46元，跌4.3%；中國銀河（6881）收報4.09元，跌5.76%；光大證券（6178）收報5.5元，跌2.83%；招商證券（6099）收報8.67元，升1.88%；廣發証券（1776）收報8.23元，跌3.06%；國泰君安（2611）收報10.5元，跌4.37%。內銀股方面，工行（1398）跌0.63%，收報4.73元；建行（0939）升0.97%，收報6.23元；交行（3328）跌0.42%，收報4.77元；中行（3988）跌0.34%，收報2.9元。

兩新股上市，海吉亞醫療（6078）定價18.5元，半日收報25.85元，升39.7%；康基醫療（9997）定價13.88元，收報26.15元，升88.4%。

中國5月工業企業利潤按年增長6%，財政部亦公布5月份，國有企業利潤總額按月增長251.1%，貿易股方面，萬洲（0288）跌2.69%，收報6.52元；申洲國際（2313）跌3.06%，收報93.6元；創科實業（0669）無升跌，收報75.5元；瑞聲（2018）跌2.97%，收報47.4元；舜宇（2382）跌2.69%，收報122.9元。

康希諾生物（6185）公布，重組新型冠狀病毒疫苗獲「軍委後保部」頒發的軍隊特需藥品批件，有效期一年，現階段僅限軍隊內部使用。收報208.2元，跌5.3%。

綠城中國（3900）公布，分拆綠城管理控股（9979）。綠城中國收報7.6元，跌0.65%。

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