恒指跌390點，收報24159點，成交金額786億元。美股上周五大跌，今早美股期貨靠穩，港股低開後一倒跌幅收窄，但臨近中午A股跌勢加劇，港股跌幅再度擴大。今早跌勢相當全面，由傳統的舊經濟股如內房、濠賭、券商，到大價科技股、雲計算、芯片、手機設備股都普遍受壓，SaaS是少有的亮點，微盟（2013）升3%，有贊（8083）更創新高升5%。

今早掛牌的兩隻新股顯著向好，康基醫療（9997）升幅近90%，海吉亞（6078）高開23%後升幅不斷擴大，最終收報25.85元漲40%。

六福（0590）3月底止純利跌42%至8.66億元，優於預期。以下半年度、19年10月至今年3月，即既有香港社運事件以及疫情大爆發，每股盈利仍達到0.63元，以這個低谷盈利和現價計算，市盈率也僅13倍左右。考慮到租金有很大機會下調，銷售也將回升，加上集團計劃增加特許店舖數目，未來1至2年市盈率有望降至中至高單位數。

此外，集團派息慷慨，去年度中期末期各派每股0.5元，派息比率達到70%。隨着業務復蘇，中長期可望財息兼收，今早逆市上揚2.8%。

張兆聰

明報首席評論員