近年香港風雨不斷，隨着中央落實制訂「港區國安法」，有關移民的話題再度升溫。米線連鎖店「譚仔三哥」創辦人、人稱「三哥」譚澤群的兒子譚震邦，早年為譚仔三哥開拓市場，到台灣擔任「開荒牛」，雖然店舖最終結業，但因緣際會展開了移民台灣人生，他日前接受本報專訪時表示︰「在香港只是生存，台灣才是生活。」

明報記者 蕭嘉聰

約2010年底，譚仔三哥有意開拓台灣市場，公司指派譚震邦到台灣發展，每月亦有10日左右回港管理數間分店，由於距離相近、文字相通，台灣一向是港人移民的熱門地方。譚震邦表示，當時不曾想過到台灣定居，即使至今在台灣居住約10年，仍不習慣當地的飲食如火鍋、鹵肉飯等，反而常在家煮香港家常菜。他又稱，最初到台灣工作時，最困難是完全不懂得說普通話，最終經過一年左右才學會普通話。

米線店結業 另創港日fusion菜再戰

譚仔三哥曾在台灣設3間分店，最終在2015年結業。他解釋，台灣人對米線認識不多，加上港人習慣如車仔麵「揀餸」形式，但台灣會視為類近相對廉價的一人火鍋。店舖收支不算平衡，最終意興闌珊地結業。不過，譚震邦已開始習慣當地生活，更萌生移民念頭，選擇以「投資移民」的方式，申請移民台灣，父母其後再跟隨移民。譚震邦形容，家人都很喜歡在台灣定居，認為在港只是生存，台灣才是真正生活。

過去在台灣打拼的經驗，令譚震邦開設「惠比須麵屋」時，選擇以港式叉燒配上日本拉麵再戰餐飲市場。他指出，希望先以拉麵吸引客人，再用叉燒留客。過去他在譚仔三哥每日也要「落手落腳」到廚房幫忙，當時亦特意回港跟隨師傅學習燒叉燒，為期一個多月，再用半年時間建立自己的味道，現時反應不俗。惠比須麵屋位於台北市大安區，現時每月營運成本約20萬至23萬元新台幣（約5.2萬至6萬港元）。

月入1.2萬港元 買樓兼結婚

他指出，港、台經營餐廳最不一樣的地方，是台灣人口密集度較低，下午茶時段，即下午2至5點甚少客人，餐廳大多會選擇休息。另外，香港餐牌有多種選擇，而台灣的餐牌設計相對簡單，建議有意透過餐飲業移民的港人，要有自己特色，而非迎合當地一窩蜂的飲食潮流。雖然工作較以往輕鬆，但譚震邦指「當地收入一定香港冇得比」，單以他個人為例，每月薪金折合約1.2萬港元，在當地已十分足夠，甚至部分可用作儲蓄。他亦在當地置業，近年認識台灣女友，更於去年結婚。

由於譚震邦已在台灣生活一段時間，故未有尋找移民公司協助，料節省六成至七成移民開支。不過他建議，如不曾在台生活，較推薦透過移民公司申請，亦要有心理準備能否適應當地生活，可透過旅遊簽證，在台灣居住1至3月，再決定是否移民。

[是去是留系列之一]