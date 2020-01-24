內地財政部公佈，5月份，國有企業利潤總額按月增長251.1%，恢復至去年同期水平的94.5%。1至5月，利潤總額6630.9億元人民幣(下同)，按年下降52.7%。中央企業5285.4億元，按年下降44.7%。地方國有企業1345.5億元，按年下降69.8%。

5月份，國有企業稅後淨利潤按月增長415%。1至5月，稅後淨利潤3981.6億元，按年下降61.6%，歸屬於母公司所有者的淨利潤1565.9億元。中央企業3585.2億元，按年下降49.6%。地方國有企業396.4億元，按年下降87.8%。

5月末，國有企業資產負債率64.6%，增長0.4個百分點。中央企業67.6%，增長0.1個百分點。地方國有企業62.5%，增長0.6個百分點。

5月份，國有企業營業總收入按月增長4%，恢復至去年同期水平的98.6%。1至5月，營業總收入218388.1億元，按年下降7.7%。中央企業125827.5億元，按年下降8.6%。地方國有企業92560.6億元，按年下降6.3%。

財政部指，5月國企利潤按月增長，已基本恢復到去年同期水平。1至5月主要經濟效益指標按年降幅收窄，經濟運行顯著回升。

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