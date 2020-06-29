港股今早高開77點或0.32%，報24627點，成交金額47億元；國指今早高開35點或0.37%，報9888點。

中信（0267）升2.72%，報7.56元，是升幅最大的藍籌，恒生（0011）跌1.81%，報130.2元，是跌幅最大的藍籌。平保（2318）升2.11%，報80元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻29點；騰訊（0700）跌0.82%，報481元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低22點。

多間公司公布業績，開市包括L'OCCITANE（0973）開市報12.5元，無升跌、香港醫思醫療（2138）開市報4.05元，無升跌。

兩新股上市，海吉亞醫療（6078）定價18.5元，開市報22元，升18.9%；康基醫療（9997）定價13.88元，開市報25.3元，升82.2%。

報道指全國人大常委會料將於周二表決港區國安法。地產股方面，長實集團（1113）升0.74%，報47.65元；恒地（0012）升1.01%，報29.9元；新地（0016）升0.75%，報100.5元；信置（0083）升1.65%，報9.84元。港銀方面，恒生（0011）跌1.81%，報130.2元；匯控（0005）升0.41%，報36.85元；中銀香港（2388）升0.82%，報24.7元。

報導稱中國證監會計劃向商業銀行發放券商牌照，Jefferies認為此舉對銀行利潤提振有限，但券商整合有望加速。內銀股方面，工行（1398）無升跌，報4.76元；交行（3328）升0.84%，報4.83元；中行（3988）升0.34%，報2.92元；建行（0939）跌0.49%，報6.14元。海通證券（6837）開市報6.32元，跌0.63%；中信証券（6030）開市報14.98元，跌4.59%；華泰證券（6886）開市報13.02元，無升跌；中國銀河（6881）開市報4.29元，跌1.15%；國泰君安（2611）開市報10.76元，跌2%。

中國5月工業企業利潤按年增長6%，自去年11月以來首次反彈，顯示經濟繼續復蘇。貿易股方面，萬洲（0288）跌1.04%，報6.63元；申洲國際（2313）升0.93%，報97.45元；創科實業（0669）升0.33%，報75.75元；瑞聲（2018）跌1.54%，報48.1元；舜宇（2382）升0.16%，報126.5元。

康希諾生物（6185）公布，重組新型冠狀病毒疫苗獲「軍委後保部」頒發的軍隊特需藥品批件，有效期一年，現階段僅限軍隊內部使用。開市報229.2元，升4.1%。

綠城中國（3900）公布，分拆綠城管理控股（9979）。綠城中國開市報7.66元，升0.13%。

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