疫情反彈引發對經濟的憂慮，拖累美股上周五下跌，港股ADR跌168點或0.69%，報24381點，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.6%，折合報482.07元；匯控（0005）跌1.34%，折合報36.21元；建行（0939）跌0.95%，折合報6.11元。

北水復市1日，明日起再休，至周四恢復。美股期貨現跌0.03%至0.2%，日股現跌1.5%，韓股跌1%，澳股跌1.58%。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括L'OCCITANE（0973）、香港醫思醫療（2138）等。

兩新股上市，海吉亞醫療（6078）定價18.5元；康基醫療（9997）定價13.88元。

報道指全國人大常委會料將於周二表決港區國安法，留意本地股。

報導稱中國證監會計劃向商業銀行發放券商牌照，Jefferies認為此舉對銀行利潤提振有限，但券商整合有望加速。留意銀行、券商股。

中國5月工業企業利潤按年增長6%，自去年11月以來首次反彈，顯示經濟繼續復蘇。

康希諾生物（6185）公布，重組新型冠狀病毒疫苗獲「軍委後保部」頒發的軍隊特需藥品批件，有效期一年，現階段僅限軍隊內部使用。

綠城中國（3900）公布，分拆綠城管理控股（9979）。

其他報道：

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康希諾生物：重組新型冠狀病毒疫苗 暫僅限軍隊內部使用