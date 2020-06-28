冠忠巴士（0306）今日公布全年業績，截至今年3月底止，純利錄2017萬元，按年倒退92%；每股基本盈利亦由去年同期的54.9仙，降至4.3仙；期內收入按年減少17.1%至24.63億元。集團決定不派末期息，去年同期每股派息16仙。集團解釋，純利急劇減少主要由於自去年7月開始發生的社會事件及新冠肺炎疫情爆發，加上今年年初實施的相應防疫措施，導致訪港旅客人次大幅下降所致。

集團續指，已採取多項措施以控制成本、增加現金流量及提升經營效率，包括高層及管理人員減薪或凍薪、鼓勵員工放無薪假、年假或提早退休，以及精簡工作流程，並且申請政府推出的防疫抗疫基金，同時押後更換新車，並暫停部分經營中的售票中心及跨境巴士行車路線。

集團預計，隨著跨境交通於2020年逐步恢復，收入可望改善，不過恢復情況將取決於政府對入境旅客採取的檢疫及檢測政策，要達致營運上的規模效益仍需一定時間，因此對集團的中期業績帶來不確定因素。長遠而言，集團認為，一旦旅遊限制解除，由於世界各地的疫情仍不明朗，故大灣區應會成為內地旅客的首選目的地之一，有利集團跨境業務。