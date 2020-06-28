德國支付公司Wirecard涉嫌造假一事有新進展，菲律賓當局表示要調查當地幾個與Wirecard有合作關係的支付公司。

外媒引述菲律賓金融情報單位AMLC的主管Mel Georgie Racela表示，有5個Wirecard的合作伙伴已被視為利益相關，當局會再深入調查這些企業的高層。這些合作伙伴包括Centurion Online Payment International、PayEasy Solutions 和ConePay International，都是在去年初英國《金融時報》一篇名為《Wirecard的問題伙伴》文章中被點名的企業。

事件似乎與菲律賓關係密切，因最初據指Wirecard失縱的款項流入菲律賓後不知所蹤，另外Wirecard前首席營運動Jan Marsalek據報潛逃到菲律賓。

《金融時報》去年初已有報道Wirecard涉嫌欺詐，與此同時，德國聯邦金融監管局（BaFin）亦據報在去年初收到針對Wirecard涉嫌違規的匿名舉報，然而BaFin其後沒有採取行動，反而是禁止沽空Wirecard，限制相關指控對該股票造成的損失。

而本月爆發的事件源於安永拒絕簽署Wirecard的2019年財務報告，其後Wirecard承認19億歐元現金失蹤，前首席執行官Markus Braun繼而被罷免和逮捕，Wirecard在上周四更宣布申請破產。

安永在上周五發聲明指，有明確跡象表明，這是一次精心策劃和複雜的欺詐，涉及全球多個機構，目的是蓄意欺騙，又強調「即使是再健全審計程序，也可能不會發現對方共謀欺詐」。

但《金融時報》日前再報道，指安永其實已有3年未核實Wirecard的存款真假，安永以第三方和Wirecard自己提供的文件和屏幕截圖作為審計依據，而沒有直接向銀行核實關鍵帳戶訊息。

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