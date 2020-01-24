再有生物科技股在港招股。內地研發細胞免疫治療醫藥公司永泰生物（6978），將由明日起招股，擬發行1億股，當中10%為在港公開發售部分，每股發售價介乎10.5元至11元，料全球發售可得淨額為10億元。按一手1000股計，未計手續費，入場費為11110.8元。集團於周一（29日）至周五（7月3日）中午招股，料7月10日於主板掛牌。建銀國際及國信證券（香港）融資為永泰生物是次上市的聯席保薦人。

永泰生物表示，是次公開發售引入4名基石投資者，包括「Poly Platinum Enterprises Limited」，是大灣區共同家園發展基金的全資控制附屬公司、天士力（香港）醫藥投資有限公司、中國聯塑集團（2128），以及一位專業投資者。公司續指，基石投資者已同意認購總額約4000萬美元（約3.1億港元）的股份，假設發售價為10.75元，基石配售下認購的股份數將佔全球發售下股份數的28.76%。

永泰生物稱，本次集資所得款項主要用於用於投資旗下「EAL ®」產品正進行的臨床試驗及商業化，以及另一產品「CAR-T-19」及「TCR-T」系列的臨床試驗研發開支；另有約19%款項用作擴大「EAL ®」 的臨床適應症，包括研發開支以及就 EAL ® 持續技術創新設立新研發中心的建設成本；餘下款項用於投資公司產品管線中其他在研產品的開發，包括研發開支及新研發中心的建設成本，以及一般營運資金。