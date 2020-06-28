國家統計局公布，內地5月份規模以上工業企業實現利潤總額5823億元（人民幣‧下同），按年增長6%，為去年11月以來首現增長；月內規模以上工業企業每百元營業收入中的成本為84.29元，按年升0.21元，按月則減少1元，緩解今年3至4月時成本大幅上升給企業經營帶來的壓力。統計局分析認為，5月份隨著復工復產加速，生產經營秩序逐步恢復，工業企業效益狀況持續改善，當月利潤增速實現由負轉正，不過認為今年首5個月累計利潤按年急跌19.3%，降幅依然較大。

內地5月份工業生產者出廠價格按年下降3.7%，跌幅比4月份擴大0.6個百分點；月內工業生產者購進價格按年減5%，反映工業品購進價格回落幅度明顯超過出廠價格回落幅度，有利於增加企業盈利空間。另外，5月規模以上工業企業營業收入利潤率達6.82%，按年升0.29個百分點，按月比提高1.15個百分點；月內規模以上工業企業產成品存貨增速按月比回落1.6個百分點；產成品存貨周轉天數為20.9天，比4月減少0.8天，反映企業效益狀況繼續改善，使工業產成品庫存壓力緩解。

然而統計局分析指，雖然5月份工業企業利潤實現今年以來首次增長，但是疫情影響下市場需求依然偏弱，利潤回升的持續性還需進一步觀察，工業銷售增長放緩，以及利潤轉好行業數量有所減少的問題仍然值得關注。