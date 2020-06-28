財政司長陳茂波今日撰寫網誌指，國家安全是一個實在、迫切的議題，在這個大是大非問題上，特區政府責無旁貸，亦義無反顧。政府一直與不同業界緊密聯繫，銀行及其客戶均認同港區國安立法的需要，有助香港社會恢復秩序和治安，穩定社會環境有利於營商、投資和生活。資金流方面，業界表示至今沒出現顯著的資金外流。

他又指，由市場數據來看，港匯持續靠近7.75兌一美元的強方區間，今年4月以來港匯多次觸及強方兌換保證，令金管局多次入市承接美元沽盤，合共釋出超過570億港元資金，加上港銀行同業拆息持續偏低，種種情況均顯示香港持續有資金淨流入，市場流動性非常充裕。

陳茂波表示，多國經濟正陷入深度衰退，加上之前多地盛行單邊主義、民粹主義，大國博弈和地緣政局緊張等不利因素，令全球市場繼續面對各種風險與不確定性。香港作為全開放、細小的經濟體，經濟復蘇之路將會有不少挑戰。

他相信，港區國安法實施後，香港很快會恢復社會和政治穩定，迎來更廣更大的發展機遇，包括「一國兩制」基礎更堅穩，香港可在國家持續開放和深化改革過程中扮演更積極的角色。另外，環球政經格局展現新形勢，由美國獨大的單元格局轉向更多元的發展，全球經濟重心西向東移，內地和發展中的亞洲，能為香港提供歐美以外一個龐大且充滿動力的市場。

陳茂波認為，未來幾年全球供應鏈布局會調整，但內地仍擔當舉足輕重的角色，在許多範疇具備優勢，包括工業體系完整、基礎設施配套齊全、工人素質較高、綜合成本較低、生產具規模效益等。對香港而言，未來全球產業鏈調整將仍主要惠及亞太區，以香港在供應鏈方面的優勢、經驗和聯繫，一定可以靈活走位，繼續發揮所長。