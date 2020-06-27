美國多個知名品牌加入廣告抵制活動，消費品巨頭聯合利華（Unilever）表示，今年內將暫停在美國的Facebook和Twitter投放廣告，理由是這些平台上存在仇恨言論及極端化的政治。可口可樂也宣布，將暫停在全球所有社交媒體平台投放廣告。

聯合利華擁有Hellmann蛋黃醬和Axe沐浴露等品牌，年度廣告預算接近80億美元（約624億港元）。聯合利華發電子郵件聲明指，此時繼續在這些平台上做廣告不會為人們和社會增加價值，公司將關注形勢發展，必要時重新考慮其決定。

《CNBC》引述可口可樂首席執行官James Quincey的聲明中指，社交媒體上也沒有種族主義，可口可樂將在全球所有社交媒體平台上暫停付費廣告至少30天，公司會重新評估廣告政策，以確定是否需要修改，同時期望社交媒體合作夥伴承擔更大的責任感和透明度。

服裝品牌Levi's亦加入抵制，將至少在7月前暫停在Facebook和Instagram上投放廣告，而巧克力製造商Hershey’s則稱，截至年底前會將Facebook和Instagram上的廣告支出削減三分之一。因不滿社交媒體平台對仇恨言論不作為而決定撤銷廣告的還有美國電訊商Verizon、服裝品牌Patagonia等。