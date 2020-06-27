美國新冠肺炎疫情疑出現第二波爆發，拖慢當地經濟重啟步伐，美股周五向下，道指跌730點或2.84%，收報25015點，創近月來低位，跌幅亦是過去兩周以來最大；標指跌74點或2.42%，收報3009點；納指跌259點或2.59%，收報9757點。本周累計，道指、標指及納指分別跌3.31%、2.86%及1.90%。

美聯儲宣布將限制銀行派息規模並禁止回購股票直至9月，銀行股捱沽，高盛大跌8.65%，拖低道指122點，為表現最差兼拖低指數最多的成份股；摩根大通跌5.48%。運動服裝品牌Nike上季虧損達7.9億美元（約61.6億港元），周五股價大插7.62%。

此外，接二連三有品牌宣布，暫停社交平台賣廣告，抗議社交平台漠視仇恨言論及虛假訊息，近日聯合利華宣布，今年將停止在Facebook、Twitter投放美國廣告；美國可口可樂宣布，將暫停在全球社交媒體投放廣告，facebook大插8.32%，創下3月以來最大跌幅；Twitter則跌7.4%。

恒指夜期報24419點，低水131點，港股ADR方面，ADR港股比例指數跌167點或0.69%，報24381點。金融股向下，匯控（0005）折合報36.21元，較港收市低1.34%；中國人壽（2628）折合報15.59元，跌1.30%；中行（3988）折合報2.88元，較港收市低0.92%。科技股方面，阿里巴巴（9988）折合報208.98元，較港收市低2.62%；騰訊（0700）折合報482.08，較港收市低0.6%。