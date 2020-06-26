投委會公布一項國際性調查發現，若以21分為滿分，本港理財知識及能力分數為14.8分，排名第一，其後為斯洛文尼亞和奧地利，分別為14.7分及14.4分。投委會指，有關研究評估整體理財知識和能力水平，評核因素包括知識、態度和行為，香港在理財知識排名第一，行為和態度排名分別為第6位和第14位。

該調查由經合組織國際金融理財教育網絡（OECD/INFE）統籌，合共訪問來自26個國家及經濟體年齡介乎18至79歲的125,787名成年人，當中投委會負責香港區調查，並在去年11月訪問了1,002名香港居民。OECD保險、私營退休金及金融市場部主管及INFE執行秘書Flore-Anne Messy表示，調查中香港獲得最高分數14.8分，但得分率僅是滿分的71%，反映受訪者對金融概念的理解只達到基本水平，以及有限度的審慎行動，故還需要做更多的工作。

投委會總經理李婉秋表示，現時社會面對重重挑戰，包括新型冠狀病毒、失業率上升、人口急速老化，投委會將持續推展理財教育工作，提升港人的理財知識和能力，尤其著重如何把知識運用及促成行動，以提升整體財務穩健水平。她又指：「投委會作為專責提升香港市民理財知識和能力的公營機構，提供廣泛的活動和資源，協助社會各個階層人士作出有根據的財務決定，其希望獲得行業持份者及夥伴的支持，一同提升本港的理財知識和能力，改善財務健康。」

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