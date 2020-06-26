國際評級機構標普發表報告指，今年香港經濟或會再次出現嚴重收縮，雖然政府推出財政刺激措施將擴大赤字，但目前的財政緩衝足以吸收這些措施對信貸的影響，因此確認香港長期發行人信用評級為「AA+」及短期發行人信用評級「A-1+」；同時認為「港區國安法」不影響本地經濟，前景展望維持「穩定」。

標普指出，早前長期的本地示威活動及中美貿易緊張局勢，已對本地服務及貿易行業造成影響，而是次疫情大流行將為其帶來更大壓力，或令本地經濟進一步收縮，其又預計隨著政府推出額外的財政刺激措施，香港財政赤字將會擴大，但認為目前而言，財政緩衝足以吸收刺激措施對信貸的影響。

標普又指，前景展望維持「穩定」主要因為，香港強勁的經濟及金融指標仍有利於鞏固政府的信譽，足以抵禦長期的社會緊張局勢和未來一至兩年內的疫情影響。此外，標普認為，即將實施的「港區國安法」而導致制度改變，不會影響香港根據《基本法》制定經濟政策的自主權，同時美國與香港之間的貿易關係亦不會發生任何變化，且不會對香港的金融業發展和經濟增長造成嚴重損害。

標普表示，其將視乎不同因素再下調香港評級，例如出現影響香港經濟穩定或可預測政策的事件，此外假設香港持續的經濟放緩，導致財政狀況較其目前預期的更弱，該機構亦會考慮降級。

其他報道：

團結香港基金倡議建立可持績銀行體系

英國FCA對Wirecard實施多項新要求 保障消費者利益

「時間廊」母企寶光實業全年虧損擴大至4億元

六福全年少賺42% 料今財年港淨關閉5間店

長和：旗下澳洲電訊VHA 與 TPG合併獲批

中國燃氣盈利升12% 末期息派0.4元

Nike第四季收入大跌38% 遜預期

安永：Wirecard精心策劃欺詐 再健全審計亦未必能發現

康基醫療暗盤急飈八成 每手賺5610元 海吉亞升兩成

金管局：首季零售銀行純利跌7.7% 資產質素未來數季或轉差

Visa和萬事達卡傳擬停止Wirecard為其處理交易

恒指跌幅擴大失100天線 收市跌231點 一周僅升85點 瑞聲表現最佳

香港初創生態圈全球排29位 跌4位 人才為弱點

H&M首錄季度虧損 銷售雖反彈但本季將續減價谷銷售