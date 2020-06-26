團結香港基金今夥香港綠色金融協會，舉辨以「可持續銀行」為主題論壇，並倡議建立可持績銀行體系以應對環境風險。團結香港基金副總幹事兼公共政策研究院院長黃元山表示，建議政府評估香港在可持續金融方面的策略角色，並應着眼加強銀行應對能力，以評估及管理可持續發展的風險。團結香港基金研究員江俊燊亦指，現今世代銀行擔當更重要的角色，其需應對社會與環境氣侯等挑戰，認為香港可參考歐盟、內地、日本等地的指引政策。

財經事務及庫務局副局長陳浩濂出席活動時表示，政府已制定一系列的措施以支持香港綠色金融的發展，當中包括上月成立的「綠色和可持續金融跨機構督導小組」，及金管局於上月推出的《綠色和可持續銀行業共同評估框架》等，當局亦不斷推動粵港澳大灣區的綠色投資活動，未來將繼續與業界專家及智庫緊密合作，加強香港作為綠色及可持續金融中心的地位。

科大環境研究所首席發展顧問、環境局前副局長陸恭蕙認為，政策制定者需要與監管機構及金融機構互相合作，同時訂立框架時應清晰列出相關指引，從而引導更多資金流向綠色項目，又指香港在過去三年已奠定綠色金融基礎的初階，現時應該要在個別業界中推進發展。

匯豐銀行實物資產、結構融資業務可持續發展融資常務總監朱雋賢（Jonathan Drew）表示，氣候風險當中包括實體及轉型風險，認為銀行、政策制定者及監管機構需要共同擔起社會責任，尋找可行且具意義的解決方案，以確保措施的目標明確，並能夠切合需要。

記者：溫藹紅

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