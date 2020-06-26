「時間廊」母企寶光實業（0084）公布，截至今年3月底全年虧損擴大至4.03億元，營業額按年下跌29%至10.3億元；每股虧損38.5港仙。集團解釋，去年6月以來香港社會政治氣氛不穩、中美貿易戰持續，以及今年1月底爆發的新冠肺炎，嚴重影響營業額及營運表現。

集團指出，大中華的「時間廊」業務營業額按年下跌42.3%至4.77億元，為配合集團店舖整合策略，期內已關閉27間店舖，營運成本按年下跌21.7%。集團又指，香港線上業務表現符合預期，而中國手表電商業務成本效益則有所提升。截至今年3月底，集團於港澳、中國、新加坡、泰國及馬來西亞共經營185間「時間廊」。

集團又指，「時間廊」將轉型至全渠道營銷模式的主要策略，包括持續投資電商業務。由於新冠肺炎疫情，已加快投資步伐。

集團預計，新冠肺炎影響的持續時間及程度仍不明確，香港仍持續受社會政治分歧的影響，亦嚴重影響集團今年4至5月的營業額，難以預今個財年上半年餘下月份的經濟復蘇情況。

截至今年3月底，集團共有1120名員工，較去年同期1550名員工大減430人。

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