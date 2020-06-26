六福（0590）公布，截至今年3月底全年純利下跌42%至8.66億元，收入下跌29.2%至112.3億元。集團每股基本盈利1.48元，擬派末期息0.5元，全年合計派息1元，派息比率為67.8%。

集團指出，中美貿易戰、香港社會事件及新冠肺炎影響收入，港澳同店銷售大跌，而內地市場同店銷售亦因金價高企、中美貿易戰及疫情影響而下跌，但期內金價穩步上升，令整體毛利率升4.2個百分點至29.6%。

集團預計，疫情嚴峻下，港澳及內地尚未全面通關，港澳市場同店銷售於4至5月錄得約80%跌幅，而內地市場的自營店及品牌店同店銷售就因為店舖恢復營業，以及顧客購買意慾逐步回升而錄得較少跌幅。踏入6月，港澳零售氣氛逐步恢復，首三周同店銷售跌幅放緩至約60%，內地整體店舖則改善至少於20%的跌幅。由於預期訪港內地旅客及零售氣氛恢復需時，集團今個財年將會於香港淨減少5間店舖，並於澳門尋找增加2間店舖的機遇。集團對內地的中長線業務前景感樂觀，未來擴展將集中於內地市場。

截至3月底止，集團在全球共經營2120間店舖，淨增設287間店舖，其中主要為「六福」店舖，淨增加234間店，在港分店數目為49間，按年不變。員工人數方面，集團至3月底共有6500名員工，較去年同期7600名員工大減900人。六福指出，減少的員工主要來自香港及內地，因疫情下集團採取自然流失、無薪假等措施以節省員工成本。

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