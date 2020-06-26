德國支付服務巨頭Wirecard財務造假，被發現19億歐元現金失踪，最終落得申請破產的下場，擔任Wirecard審計師10年的安永發表聲明指責客戶：「精心策劃和複雜的欺詐」。

上周安永拒絕簽署Wirecard的2019年財務報告，其後Wirecard承認19億歐元現金失踪，然後是前首席執行官Markus Braun被罷免和逮捕，直到周四更宣布破產申請。

安永發表聲明指，Wirecard在2019年的審計中出現有關託管賬戶的虛假確認和聲明，有明確跡象表明，這是一次精心策劃和複雜的欺詐，涉及全球多個機構，目的是蓄意欺騙，並補充說即使是再健全審計程序也可能不會發現對方共謀欺詐。

彭博社指，有歐洲機構投資者也在準備起訴安永，預計未來幾周將在德國提訴。報道又引述Mirabaud的分析師Neil Campling稱，安永需對Wirecard造假負責。即使永安像其他人一樣被欺騙，但是作為審計師，永安應該仔細檢查一下，而且安永簽署2018年財務報告。

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